Honig für den Buchenhof und die Voraushelfer

Lindenfels.Zur Jahresabschlussfeier 2019 haben die Bienenzüchter Lindenfels und Umgebung wieder zu einer Honigspende unter den Mitgliedern aufgerufen. Obwohl das Honigjahr für die hiesigen Imker sehr mager ausgefallen war, kamen 19 Gläser feinster Odenwälder Honig zusammen.

Die Spende geht traditionell an soziale Einrichtungen in und um Lindenfels. Dieses Jahr wurden die Wohnstätte Buchenhof in Kolmbach und die Helfer von der First-Responder-Gruppe Lindenfels jeweils mit einer Hälfte berücksichtigt. Bei der Übergabe zeigten sich die jeweiligen Vertreter erfreut und angenehm überrascht, den Honig an die Bewohner und Mitglieder übergeben zu können.

Der Lindenfeser Imkerverein, hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verjüngt und auch schon für 2020 neue Mitglieder gewonnen. So hofft der Verein gestärkt einem hoffentlich ertragsreicheren Bienenjahr entgegenzusehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.01.2020