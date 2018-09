Hund in Winkel vergiftet

Lindenfels.In Lindenfels ist offenbar ein Hund vergiftet worden. Wie das städtische Ordnungsamt mitteilt, habe dies der betroffene Hundehalter gemeldet. Demnach habe das Tier das Gift vermutlich beim Gassi gehen im Ortsteil Winkel eingenommen und sei kurz darauf verstorben.

Die Stadt appelliert deshalb an die Bevölkerung, die Augen offen zu halten und auf möglicherweise ausgelegte Giftköder in Vorgärten oder um weiteren Schaden für Mensch und Tier zu vermeiden. Sollten Passanten etwas verdächtiges bemerken, sollten sie am besten sofort die Polizei oder das Lindenfelser Ordnungsamt (Telefon 06255/30853) informieren. red

