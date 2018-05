Anzeige

Lautertal/Lindenfels.Rasenroboter werden immer günstiger und damit auch beliebter. Dieser Umstand bereitet vielen Tier-und Naturschützern große Sorge. „Immer mehr Igel werden Opfer der eingesetzten Mähroboter.

Die Anzahl der durch Mähroboter verletzten Igel hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt“, schreibt die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI) in einer Mitteilung. Sie bittet alle Roboter-Besitzer, achtsam zu sein und die Geräte nur tagsüber und unter Aufsicht laufen zu lassen – vor allem nicht während der Anwesenheit von Kindern oder Haustieren.

„Viele Gartenbesitzer lassen ihre Roboter nachts mähen. Doch nachts sind viele Wildtiere, inklusive dem Igel, aktiv und fallen so den Mährobotern zahlreich zum Opfer“, so die Tierschutzinitiative. Vielen Roboterbesitzern sei gar nicht bewusst, dass ihre Mähhilfen schwerste Verletzungen hervorrufen könnten, wenn die Klinge – wie es bei den günstigeren Modellen der Fall ist – sehr nah am Rand sitze. Dann reagiere das Gerät zu spät und könne kleinere Hindernisse möglicherweise gar nicht erkennen.