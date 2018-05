Anzeige

Lindenfels.Eine moderne Rastmöglichkeit für Wanderer erhielt die Stadt Lindenfels von der Sparkassenstiftung Starkenburg. Es handelt sich dabei um eine Liegebank, die nun als Ergänzung für den im August 2007 eröffneten Kunstweg zwischen Lindenfels und Fürth aufgestellt wurde.

„Der Stiftungsvorstand hat im letzten Jahr beschlossen, auf das Thema Entspannung zu setzen“, begründete Vorstandsmitglied Gottfried Reinhard die Entscheidung. Die jetzt angeschafften Liegebänke sollen genügend Platz für Erholung bieten. Die Standortwahl oblag der Stadt. Ausgesucht wurde bewusst ein Platz am Kunstweg, neben dem Bild „Odenwaldlandschaft“ von Ortwin Zeidler (Laudenbach).

In Handarbeit produziert wurden die roten Liegebänke in Siedelsbrunn. Die Verantwortlichen sind überzeugt davon, dass die Bank wie ein Magnet Ruhe- und Entspannungssuchende anziehen wird. „Der Ausblick ist grandios“, bestätigen Monika Nicklas, Leiterin der Sparkassenfiliale Lindenfels, und Jessica Höbel von der Sparkassenstiftung. Insgesamt installierte die Sparkassenstiftung Starkenburg 16 Liegebänke in ihrem Wirkungsgebiet. red