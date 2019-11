Immer Ärger mit den Pools

Viele Probleme gab es in den vergangenen beiden Sommern in Seidenbuch mit dem Trinkwasser. In der Sitzung des Ortsbeirats wies der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig darauf hin, dass die Bürger das Füllen ihrer Swimming-Pools bei der Stadt anmelden müssen. „Wer unangemeldet seinen Pool füllt und damit die Wasserspeicher soweit leert, dass Anwohner die Wassermeister anrufen, weil es kein Wasser mehr gibt, wird als Verursacher die Kosten übernehmen“, kündigte Helbig an.

Ärger gab es dann auch im Frühherbst, als die privaten Schwimmbecken wieder geleert wurden und die Kanalisation überforderten, so dass das Wasser über die Straße lief. Auch hier gab es Anrufe beim Wassermeister, weil Anwohner einen Rohrbruch vermuteten.

„Der Wassermeister musste während seiner Rufbereitschaft kommen; das kostet auch Geld“, zeigte Bürgermeister Michael Helbig auch in diesem Fall wenig Bereitschaft, dass solche Kosten von der Allgemeinheit getragen werden. jhs

