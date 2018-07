Anzeige

Lindenfels.Das Lindenfelser Ordnungsamt geht künftig in den Farben der hessischen Polizei auf Streife. „Ein Glücksfall für die Stadt Lindenfels, dass der Ordnungsbehördenbezirk in Mörlenbach seine Fahrzeuge reduziert hat und wir günstig ein voll ausgestattetes Fahrzeug übernehmen konnten“, freut sich Bürgermeister Michael Helbig bei der Indienststellung des Opels für das Ordnungsamt der Stadt Lindenfels.

Vielzahl an Aufgaben

„Besonders vorteilhaft ist, dass das Fahrzeug bereits mit Front- und Heckkamera ausgestattet ist, was zur Eigensicherung des Ordnungspolizisten dient, aber auch gefährliche Situationen auf der Straße dokumentieren wird“, führt Helbig weiter aus. Daneben sei in dem Kombi auch Platz für die üblichen Sicherungsinstrumente, wie Warnkelle und Pylonen. In den vergangenen Monaten seien von dem Behördenmitarbeiter Michael Gleich die entsprechenden Lehrgänge mit Erfolg absolviert worden. Seine Aufgabe sei aber nicht nur die Überwachung des Verkehrs, auch im Wald und der Gemarkung wird das Ordnungsamt künftig stärker kontrollieren, beispielsweise in der Brut- und Setzzeit.

Der Mitarbeiter habe als Ordnungspolizeibeamter im Rahmen seiner Aufgaben die Befugnisse von Polizeivollzugsbeamten. Deshalb werde dies auch nach außen deutlich sichtbar gemacht. „Die Signalfarben sind natürlich bewusst so gewählt, um entsprechende Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dies dient nach meiner Auffassung zur Stärkung des präventiven Charakters unserer Ordnungsamtsarbeit. Ich wünsche dem Ordnungspolizisten Herrn Michael Gleich allseits gute Fahrt“, sagte der Bürgermeister . red