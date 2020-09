In den ersten Wochen gab es viel zu entdecken

Rimbach.Die ersten Schulwochen an einer neuen Schule sind eine besonders spannende Zeit für jedes Kind. In der Einschulungsfeier der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) die, aufgrund von Corona, mit etwas weniger Programm ablief, begrüßte Schulleiter Timo Helwig-Thome die neuen Schüler an der DBS. Im Anschluss wurden alle Schüler von den Klassenlehrerteams Nadja Fischer und Britta Hendler sowie Lena Knapp und Julian Beetz in Empfang genommen. Die vier Lehrkräfte hatten sich für die erste Schulwoche einiges an Programm für den neuen Jahrgang überlegt, bevor die Kinder zu Beginn der zweiten Woche endgültig in ihre Klassen eingeteilt wurden. So wurden viele Kennenlernspiele gespielt, von jedem Kind das eigene Namensschild mit Acryl auf Leinwand gestaltet und eine Führung durch das neue Schulgelände gemacht, damit die neuen DBSler sich gleich auskennen.

An einem weiteren Tag wandten sie das neu erworbene Wissen gleich an, indem sie in kleinen Gruppen zu einer Schulrallye starteten. Des Weiteren gab es einen Spaziergang zum Stadion und der Odenwaldhalle, damit die Schulkinder sich auch auf dem Weg zum Sportunterricht künftig sicher fühlen können.

Die zweite Woche startete für die Kinder mit einer großen Überraschung: Die Klassenlehrkräfte hatten die Klassenräume mit Fototapete so gestaltet, dass man sich in einer Bergwelt oder an einem Sandstrand wiederfinden kann.

Neben weiteren Kooperationsspielen füllten alle einen Steckbrief aus, damit man sich besser kennenlernen konnte. Die Kinder im Bergwelt-Klassenzimmer erhielten hierzu einen passenden Steckbrief-Rucksack, während die Kinder „am Strand“ ihre Informationen auf einem Steckbrief-Handtuch festhielten. Ein weiterer Höhepunkt der Woche war für die beiden Klassen das Bustraining. Hier erlernten die Kinder nicht nur theoretisch, wie man sich am besten im Bus verhält, sondern erfuhren auch am eigenen Leib, welche Kräfte bei einer Bremsung zu spüren sind.

Nach den ersten zwei Wochen an der DBS sind die neuen Fünftklässler sicher in ihrer neuen Gemeinschaft angekommen und können sich nun voll auf den Fachunterricht in kleinen Teams konzentrieren. red

