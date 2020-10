In einer Garage startete die Erfolgsstory

Winterkasten.Es begann alles am 1. Oktober 1970: An jenem Tag meldete der Winterkäster Helmut Kopp beim Gewerbeamt seine neue Werkzeugschleiferei an. Der Meister in der Kunststoffindustrie hatte zuvor Maschinen angeschafft, um in einer Garage Werkzeuge zu schleifen und später auch selbst herzustellen. 50 Jahre später ist die Kopp Schleiftechnik ein renommiertes Familienunternehmen mit 42 Mitarbeitern,

...