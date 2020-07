In Moëlan sitzt erstmals eine Frau auf dem Chefsessel

Lindenfels.Nach den französischen Kommunalwahlen steht erstmals eine Frau an der Spitze der Verwaltung von Moëlan-sur-Mer, der Partnerstadt von Lindenfels: Marie Louise Grisel ist die neue Bürgermeisterin der 6000-Einwohner-Kommune an der bretonischen Küste.

Der Trend im Wahlverhalten der Moelaneser habe sich fortgesetzt, sagt Marc Le Doze, Präsident des dortigen Partnerschaftsvereins: Die fünf vergangenen Wahlperioden hätten immer mit Mehrheitswechseln geendet. Der 2014 gewählte Amtsinhaber Marcel Le Pennec sei dieses Mal nicht mehr angetreten, sondern habe seinen Finanzdezernenten Jacques Le Doze unterstützt, der auf einer rechtsgerichteten Liste antrat. Grisel, die der eher linksgerichteten Liste Partageons l’Avenir (Teilen wir die Zukunft) angehört, habe letztlich mit 53,52 Prozent der Stimmen gesiegt, Le Doze habe 34,96 Prozent geholt und Pascal Bourc’his (Linke) 11,52 Prozent. Die Wahlbeteiligung habe bei 48,12 Prozent gelegen – im Landesvergleich hoch. „Für Moëlan ist das aber sehr wenig“, betont Marc Le Doze.

Die Corona-Krise treibt viele um

Die Wahlen in Moëlan seien nicht besonders stark von der nationalen Politik geprägt, ist sein Eindruck. Die Liste Grisels, die im ersten Wahlgang im März noch 44,74 Prozent holte, sei allerdings mit einer guten Kampagne angetreten, deren Programm sich an Themen ausgerichtet habe, die in Frankreich nach den Gelbwesten-Protesten „en vogue“ seien: die Partizipation der Bürger und die Umweltpolitik. Ansonsten interessiere die landesweite Politik eher die Menschen in den großen Städten, wo die Grünen, anders als auf dem Land, Erfolge verbucht hätten.

Die Menschen im ganzen Land hofften nun, das die Corona-Krise endet und es keine zweite Welle gibt. Viele sorgten sich um ihre Jobs und gerade an den Küsten setzten sie Hoffnungen in den Tourismus. „Alle fürchten, dass die Rückkehr schwierig wird“, beschreibt Le Doze die Stimmung. Die Sorge sei auch, dass sich die Regierung Fehler erlaube und damit Extremisten wie Marine Le Pen zu Macht verhelfe. „Und das wäre schlimmer als Covid“, ist Le Doze überzeugt. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.07.2020