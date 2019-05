Informationsstand beim Aktionstag

Lindenfels.Die DRK-Ortsvereinigung Lindenfels beteiligt sich am Freitag, 17. Mai, am Aktionstag Adipositas des Kreisgesundheitsamtes im Lindenfelser Bürgerhaus. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr informieren ie Helfer über die Notfalldosen,den DRK Hausnotruf und die Arbeit der Voraushelfer.

Notfalldosen können direktgekauft werden. Bei einem zwanglosen Gespräch ist Gelegenheit geboten, die Voraushelfer kennenzulernen und sich über deren Arbeit zu informieren. In diesem Jahr wurde die Gruppe bereits zu über 60 Einsätzen alarmiert und konnten so Erste Hilfe leisten bis der hauptamtliche Rettungsdienst die Versorgung der Patienten übernahm. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.05.2019