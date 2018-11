Initiative rät davon ab, Vierbeiner zu verschenken

Odenwald.Plutos Start ins Leben war vielversprechend. Von seiner Mutter und seinen Geschwistern aus ging es sofort in ein warmes, kuscheliges Zuhause. Und als am Abend die Kinder ins Wohnzimmer stürmten, flossen sogar Freudentränen.

Doch schnell wurde alles anders. Der Weihnachtsbaum war kaum entsorgt, schon verloren die Kinder die Lust an langen Spaziergängen durch Schnee und Matsch und am gemeinsamen Training. Die Erwachsenen übernahmen nur widerwillig die Aufgaben, die ihre Kinder zu erledigen versprochen hatten. Statt großer Freude herrschte nun Frust, die Erziehung blieb auf der Strecke, Pluto wurde ein ungestümer und unerzogener Junghund. Bis seine Besitzer eines Tages aufgaben. Nur ein Jahr später wartet der junge Hund nun hinter Tierheimgittern verzweifelt auf eine Familie, die ihm das bietet, wonach er sich so dringend sehnt: ein Zuhause für immer.

Plutos Geschichte steht beispielhaft für viele Schicksale, denn leider werden nach wie vor häufig Tiere zur Weihnachten verschenkt. Besonders zu Weihnachten möchten Eltern ihre Kinder glücklich machen und ihnen etwas ganz besonders schenken. Schnell werden da die Bedenken kleingeredet oder über Bord geworfen, und ein Tier kommt ins Haus.

Entscheidungen durchdenken

Die Tierschutzinitiative Odenwald rät davon ab, Tiere zu verschenken. Es sei nicht im Sinne der Vierbeiner, ein Weihnachtsgeschenk zu sein. „Erklären Sie auch Ihren Kindern ruhig und vernünftig, warum es zu Weihnachten kein Haustier geben wird“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch ohne eigenes Haustier sei der Kontakt zu Tieren möglich und auch wichtig für Kinder, heißt es von der Initiative weiter. „Vielleicht können die jungen Tierfreunde im Tierheim aushelfen oder regelmäßig Nachbarn oder Verwandte mit Haustieren besuchen, um auf diese Art erste intensivere Kontakte zu Haustieren haben zu können“, nennen die Autoren der Pressemitteilung Beispiele.

Falls eine Familie mit dem Gedanken spiele, ein Haustier aufzunehmen, sei es wichtig, dass diese Entscheidung gründlich durchdacht, in Ruhe und gemeinsam mit allen Beteiligten getroffen werde. Und auch dann solle damit lieber bis nach Weihnachten gewartet werden. Die stressige Vorweihnachtszeit sei nicht der richtige Zeitpunkt für eine so große Veränderung, und viele Tierschutzorganisationen und Tierheime vermittelten in der Weihnachtszeit bewusst keine Tiere, um Hunden, Katzen und Kleintieren zu ersparen als „ausgediente Geschenke“ eines Tages wieder abgegeben zu werden.

Tierheim als Anlaufpunkt

Deshalb sollten nach Ansicht der Tierschützer die besinnlichen Tage genutzt werden, um sich gründlich Gedanken über das Bevorstehende zu machen. „Erstellen Sie gemeinsam Listen, auf denen Sie festhalten, was Sie alles für ihren tierischen neuen Freund benötigen. Legen Sie fest, wer welche Aufgaben übernehmen wird, und bereiten Sie sich gemeinsam vor“, sind weitere Tipps.

Wenn im neuen Jahr wieder etwas Ruhe eingekehrt sei, könne die Suche nach dem neuen Haustier losgehen. Es lohne sich, vor allem in Tierheimen Ausschau zu halten. red

