Inklusion zwischen Regalen und Kasse

Anzeige

„Am Anfang hatten einige Kunden schon Berührungsängste“, sagt Wörle. Im Laufe der Zeit seien der Laden und alle seine Mitarbeiter aber gut angenommen worden. Die meisten seien vor allen Dingen froh gewesen, als nach zwei Jahren wieder ein Einkaufsmarkt in der Burgstadt eröffnete, sagt die Lindenfelserin.

Die beiden kamen auf völlig unterschiedlichen Wegen in den Supermarkt. Amthor wurde vom Sozialen Dienst der Behindertenhilfe gefragt, ob sie sich vorstellen könne, ein Praktikum im Markthaus in Weinheim zu absolvieren, um nach der Eröffnung in Lindenfels eingesetzt zu werden. Wörle, die zuvor im Atelier Volk und in der Patientenverwaltung des Luisenkrankenhauses beschäftigt war, bewarb sich auf eigene Initiative, nachdem sie mitbekommen hatte, dass im neuen Markt Arbeitsplätze frei seien.

Am Anfang eine Umstellung

Beide absolvierten das Praktikum in Weinheim und wurden schließlich fest angestellt. „Natürlich war es am Anfang eine Umstellung für mich“, blickt Amthor zurück. In der Behindertenwerkstatt habe sie, ganz anders als im Einkaufsmarkt, immer an derselben Stelle gearbeitet. „Hier laufe ich mal hier und mal dorthin“, beschreibt sie ihren Alltag. Sie habe sich aber schnell an die Umstellung gewöhnt.

Amthor arbeitet in Vollzeit, Wörle in Teilzeit, beide nehmen sowohl Früh- als auch Spätschichten wahr. „Mittwochs ist immer unser großer Warentag, an dem viele neue Lebensmittel geliefert werden“, erklärt Verkäuferin Wörle.

Schwierig sei es, wenn sich am Sortiment etwas ändere. „Dann muss dafür ein neuer Platz gefunden werden und die Verpackungen sehen anders aus. Das ist für manche hier ein Problem, wenn sie sich schon an bestimmte Abläufe gewöhnt haben“, fährt Wörle fort. Anderseits könne sie sich bei Fragen immer an ihre Kollegen oder an die Marktleitung wenden, ergänzt Amthor.

Ein größeres Problem sei für sie manchmal die Anbindung. Wenn sie Frühschicht habe, müsse sie aus Mitlechtern mit dem Taxi fahren – die Schicht beginnt um sieben Uhr morgens, wenn noch kein Bus fährt.

Eingang barrierefrei

In den Betrieben des Markthauses Mannheim sind Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen aller Art, körperlich oder psychisch, beschäftigt. „Einige werden vermittelt, aber viele Bewerben sich auch einfach selbst“, sagt Langkath. Damit sie im Nahkauf möglichst problemlos arbeiten können, muss der Markt bestimmte Vorgaben erfüllen. Die Regale sind vergleichsweise breit, damit alle Mitarbeiter in der Lage sind, dort mit den Rollwagen zu rangieren. Der Eingang muss barrierefrei sein, damit auch Rollstuhlfahrer Zugang haben, ob als Kunden oder als Mitarbeiter – auch wenn im Lindenfelser Markt derzeit kein Rollstuhlfahrer arbeitet.

Beschwerden von Kunden kämen wie in jedem anderen Supermarkt vor. „Als Lindenfelserin bekomme ich das natürlich immer gleich mit“, sagt Wörle. Fehler mache aber jeder: „Manchmal sage ich zu Franziska, dass sie etwas falsch macht, manchmal ist es umgekehrt.“

Im Nahkauf-Team gehe es aber auch nicht nur um Arbeit. Hin und wieder geht man gemeinsam nach Feierabend in ein Gasthaus. Einmal im Jahr wird natürlich zusammen auch das Burgfest besucht, an dem sich der Nahkauf sonntags mit dem Verkauf von Getränken beteiligt.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.06.2018