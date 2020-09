Interessenvertretung mit Abstandsregeln

Rimbach.Das neue Schuljahr bringt auch Veränderungen für die Schülervertretung an einer Schule mit sich – so auch an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach. Die bisherige Schülervertretung hatte eine Neuwahl unter Corona-Bedingungen organisiert.

Auf einem Teil des Schulhofes war dazu eine Bühne aufgebaut, auf der sich die neuen Kandidaten für die Wahl zum Schulsprecher vorstellen konnten. Seit Jahren arbeiten die Schulsprecher der DBS als Dreierteam und verstehen sich nicht als eine Hauptperson mit zwei Stellvertretern, sondern als hierarchieloses Team, in dem jeder gleichberechtigt arbeitet.

Lehrer mussten nicht helfen

Als Verbindungslehrkraft steht den Schülern seit langer Zeit Roland Schlösser zur Seite, der ihnen auch half, die neuerliche Wahl zu planen, so dass sie sie ohne Lehrerhilfe durchführen konnten.

Jeder Schüler, der sich für die Arbeit im Vorstand der Schülervertretung interessierte, durfte sich und seine Ziele kurz vorstellen, bevor anschließend alle Schüler die Möglichkeit bekamen, ihre Stimme abzugeben.

Jahrgangsweise kamen dazu die Mädchen und Jungen auf den Pausenhof, hörten sich die Ideen der Kandidaten an und machten ihr Kreuzchen hinter einem Namen auf dem Stimmzettel. So schafften es Ronja Röder (9. Klasse), Sandin Kasapovic (8. Klasse) und Felix Schmitt (7. Klasse), die Wahl für sich zu entscheiden. Sie konnten sich mit ihren Ideen unter den Mitbewerbern klar durchsetzen und werden sich im angelaufenen Schuljahr für die Belange ihrer Mitschüler einsetzen. red

