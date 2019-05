Internet-Auftritt neu gestaltet

Rimbach.In trendigen Pastellfarben kommt die neue Internet-Seite der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Rimbach daher. Gemeinsam mit einer aus Mörlenbach bearbeiteten Anna Reid von der Schulleitung und der EDV-Beauftragter Christian Stein die Seite und erstellten sie neu.

Außer den wichtigsten Terminen, Bildern und einer Vorstellung der Mitarbeiter findet man hier auch die Philosophie der DBS.

Diese beinhaltet die Leitsätze „Du Bist Sicher“ in verschiedenen Situationen, nach denen an der Haupt- und Realschule gearbeitet wird. Zusätzlich finden sich einfache Möglichkeiten, um mit der Schule in Kontakt zu treten. is

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.05.2019