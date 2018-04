Jagd nach bunten Eiern im Kurgarten

Der Verein Pro Kids hatte zur Ostereiersuche eingeladen. Im Bürgerhaus wurden Osterkörbchen gebastelt. © Funck

Lindenfels.„Schau mal, ich habe ein Osterei gefunden“, ruft Malena zu ihrer Mutter und zupft aufgeregt an ihrem Jackenärmel. Das Mädchen war am Karsamstag zu Gast bei der Ostereiersuche des Lindenfelser Vereins Pro Kids im Kurgarten. Nach dem Fund in der Grünanlage ging Malena mit ihrer Mutter ins Bürgerhaus.

Dort wartete Sonja Vörg von Pro Kids mit buntem Bastelpapier, Schere und Klebstoff auf

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2892 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.04.2018