Lindenfels.Die Jagdgenossenschaften Lindenfels und Schlierbach /Glattbach treffen sich zu ihren Hauptversammlungen. Die Lindenfelser tagen am Dienstag, 13. März, ab 20 Uhr im Gasthaus „Zur Krone“ in Schlierbach. Die Genossenschaft Schlierbach/Glattbach kommt am Dienstag, 20. März, um 20 Uhr im Gasthaus Wiesengrund in Winkel zusammen.

Die Tagesordnung sieht bei beiden Sitzungen zunächst den Bericht von Jagdvorsteher Michael Helbig vor. Nach dem Kassenbericht wird der Vorstand neu gewählt. Die Verwendung des Jagdpachterlöses wird anschließend beraten. In der Genossenschaft Lindenfels ist außerdem die Bestätigung eines neuen Jagdpächters vorgesehen. red