Jede Menge Auszeichnungen für Motorsportler

Lindenfels.In der Vorweihnachtszeit gibt es eine Menge Termine und Erledigungen zu bewältigen und alles wirkt manchmal etwas gedrängt. Bestimmt hatte diese Überlegungen auch der Vorstand des Motor-Sport-Clubs Lindenfels um ihren Vorsitzenden Clemens Knauer im Sinn, weshalb er Jahresabschlussfeier 2018 ins neue Jahr verlegte.

2018 hatte es bereits eine große Feier gegeben. Der MSC Lindenfels blickte nämlich auf das 60. Jahr seit seiner Gründung im Jahr 1958 zurück und hatte dies im Sommer mit einer sehenswerten Ausstellung im und rund um das Bürgerhaus gefeiert. Besucher hatten dabei eine ganze Reihe von Automobilen und Motorrädern bestaunen und sich bei einer Bilderschau von den zahlreichen Aktivitäten der vergangenen 60 Jahre überzeugen können.

Neujahrsgrüße vom Verband

Dieses Mal standen allerdings die Mitglieder des Motorsportclubs im Vordergrund, die seit vielen Jahren dem Verein die Treue halten. So begrüßte Clemens Knauer im Clublokal „Waldschlösschen“ in Lindenfels zahlreiche Vereinsjubilare. Neujahrsgrüße überbrachte auch Jürgen Schmitt, der Landesvorsitzenden Hessen des Deutschen Motorsport Verbands (DMV). Dem Verband gehört der Verein seit dem Jahr 1959 an.

Schmitt war auch gekommen, um einige Mitglieder des DMV für ihre langjährige Mitgliedschaft zu ehren. Zunächst bedankte sich Knauer besonders bei Wilfried Scholz, Klaus Rettig und Horst Kurpick, die seit sage und schreibe 60 Jahre im Verein sind. Ehrenmitglied Horst Kurpick ist zudem einer der Gründungsväter und Unterzeichner des Vereins-Gründungsprotokolls vom 4. April 1958. Den drei „60-Jährigen“ wurden für ihre außergewöhnlich lange Treue ein Präsentkorb überreicht.

Einen „60-Jährigen“ gab es auch beim DMV, Georg Hoffmann wurde für 60-jährige Mitgliedschaft von dessen Landesvorsitzenden Jürgen Schmitt geehrt. Georg Hoffmann wurde zudem zum Ehrenmitglied im MSC Lindenfels ernannt.

Eine besondere Ehrung wurde Klaus Katzenmeier an diesem Abend mit der Ernennung zum Ehrenvorsitzenden zuteil. 26 Jahre war Knauers Vorgänger Vorsitzender des Vereins.

Bevor es in den gemütlichen Teil der Feier überging, wurden auch die Clubmeister im Automobilsport in der Fahrer- (Erster Platz: Clemens Knauer, zweiter Platz: Peter Sander) und Beifahrerwertung (Erster Platz: Peter Schmitt, zweiter Platz: Nicole Knauer) sowie im Tourensport (Erster Platz: Wolfgang Riebel, zweiter Platz: Helmut Reinhardt, dritter Platz: Clemens Knauer) und im Trial (Matthias Heuschkel) ausgezeichnet. Wer Lust hatte, konnte sich noch im Anschluss an die Auszeichnungen mit einer Bilderschau die Vereinsaktivitäten aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung rufen und sich mit den Tischnachbarn über das Erlebte und andere Dinge austauschen.

Als nächstes steht die Jahreshauptversammlung an. Ein Termin werde noch bekanntgegeben, hieß es bei der Feier.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019