Jubelnde und weinende Klänge auf den drei Saiten der Domra

Lindenfels.Für russiche Musik steht Vladimir Vinogradov mit seiner Domra, der am Samstagnachmittag im Kulturtreff der Parkhöhe Lindenfels gastierte. Im Kulturtreff des Lindenfelser Seniorenheimes finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, zu denen jeweils auch Gäste willkommen sind.

Die Domra ist ein Lauteninstrument und ähnelt einer Mandoline. In Russland gibt es ganze Studiengänge für das Zupfinstrument. Richtig gespielt klingt sie, als säße ein ganzes Orchester im Saal. Das Instrument ist gestimmt wie eine Balalaika, die durch den „Doktor Schiwago“ Film weltbekannt wurde und gilt auch als deren Vorgängerin.

Zeitweise verboten

Aus den traditionellen russischen, volkstümlichen Liedern ist die Domra nicht wegzudenken. Sie hat aber auch einen Platz in der Klassik und in der russischen Oper gefunden.

Zierlich ist das Instrument von Vinogradov und filigran, erfüllt jedoch schnell den ganzen Saal. Das Instrument gibt es seit dem 13. Jahrhundert. Es tauchte erstmals am Zarenhof auf. Zeitweise war die Domra verboten.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie jedoch neu entdeckt und anhand von historischen Bildern und Vorlagen von Instrumentenbauern nachgebaut. Die Musik, die sie hervorbringt, klingt jubelnd, weinend und betörend zugleich, die Lieder erzählen vom Leben, der Arbeit und natürlich von der Liebe.

Vladimir Vinogradov gastierte zum zweiten Mal in der Parkhöhe. Der Musiker stammt ursprünglich aus Moskau, lebt aber seit 20 Jahren in Saarbrücken. In traditioneller Kleidung demonstrierte er die Vielfältigkeit des Instuments. „Hoch auf dem gelben Wagen“, das kennen auch die Bewohner und Gäste in der Parkhöhe und damit der Wagen nicht eintönig über das Land fährt, entlockte der Domraspieler seinem dreiseitigen Instrument eine Reihe von fröhlichen Melodien. cs

