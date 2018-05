Jubiläumsfeier mit Festabend und Konzert

Anzeige

Lindenfels.20 Jahre alt wird die Partnerschaft zwischen Lindenfels und der polnischen Gemeinde Pawlowiczki. Grund genug für ein Fest, das in der Zeit vom 1. bis zum 3. Juni (Freitag bis Sonntag) in Lindenfels stattfindet.

Die polnische Delegation reist am Freitag an und wird begleitet vom Jugend-Orchester aus Pawlowiczki. Das Orchester besteht aus 18 Personen, die im Albert-Schweitzer-Haus untergebracht sind, und wird von Robert Wurst geleitet. Am Freitagabend gibt es ein Konzert im Kurgarten – bei schlechtem Wetter im Bürgerhaus.

Das polnische Jugendorchester spielt traditionelles Liedgut ebenso wie Schlager, Filmmelodien und international bekannte Stücke. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und kostet keinen Eintritt.