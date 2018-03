Anzeige

Zu den Aktivitäten des Feuerwehrvereins gehörte im Jahr 2017 auch die Ausrichtung der Kerb, es war wieder eine gelungene Veranstaltung. „Besonders hervorzuheben ist das neue „Kerweparrerin und Mundschenk Duo“ Sophia Bechtel und Sophie Götz, die ihren Auftritt mit Bravour absolvierten und dafür viel Applaus erhielten“, lobte der Vereinsvorsitzende, er dankte auch dem gesamten Kerweteam für ihre Arbeit.

Zum Jahresreigen in Kolmbach gehört die Veranstaltung zum Volkstrauertag am Ehrenmal, hier sorgt der Spielmannzug für den musikalischen Rahmen.

Am Jahresende hält die Kolmbacher Wehr ihre Weihnachtsfeiern ab. Es gibt eine Feier für die Erwachsenen und eine für die Kinder und Jugendlichen des Ortes. „Bei der Kinderweihnachtsfeier hatten die Kolmbacher Weihnachtsengel unter der Leitung von Lena Weimar in diesem Jahr erstmals die Organisation übernommen und ein eigenes Programm auf die Beine gestellt“, dankte Dr. Matthias Gammelin. Mit Wortes des Dankes an alle aktiven Vereinsmitglieder, an alle Könner und Spender beendete er seinen Bericht.

Aktiver Spielmannzug

Einen weiteren Vortrag für die Versammlung hatte der Stabführer des Spielmannzugs, Karl-Heinz Knapp, zusammengestellt. Der Spielmannzug der Freiwilligen Feuerwehr Kolmbach zählt 15 Musiker, die sich montags ab 19.30 Uhr zu ihren Übungsstunden treffen. Im Sommer umrahmte der Spielmannzug die Feierlichkeiten des Feuerwehrvereins.

Im November beteiligten sich Musiker am Probewochenende der Musikvereine des Kreises Bergstraße. Mit dem Spiel am Ehrenmal im November und dem Auftritt zur Weihnachtsfeier endete das Jahr für die Spielleute.

Am Ende der Versammlung lautete der Tagesordnungspunkt: „Gäste haben das Wort. Der Erste Stadtrat Otto Schneider dankte den aktiven Mitgliedern für ihren Einsatz und dafür, dass der Feuerwehrverein die Anschaffungen zum neuen Fahrzeug finanziell unterstützt. „Die Feuerwehr Kolmbach ist ein verlässlicher Partner“, sagte Otto Schneider.

In seinen Grußworten ließ der Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch die Berichte des Vorstandes Revue passieren und stellte fest, dass es „in Kolmbach im vergangenen Jahr nicht langweilig war“. Besonders viel Arbeit haben die Mitglieder der Wehr in die Anschaffung des neuen Fahrzeuges gesteckt, bilanzierte er und dankte dem Team.

Jürgen Bitsch erinnerte auch an das gelungene Fest zum 60-jährigen Bestehen und stellte fest, dass in Kolmbach der Zusammenhalt der Bürger und Verein funktioniert. „Ich danke für eure vielfältigen Aktivitäten“, sagte Ortsvorsteher Kurt Dersch. Der Brandschutz in Kolmbach sei gewährleistet. Einen Dank richtete Dersch auch an den neuen Wehrführer Axel Linzmeier für seine Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.02.2018