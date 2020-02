Jubiläumskonzert am nächsten Samstag

Mit einem Jubiläumskonzert will die Trachtenkapelle Lindenfels unter der Leitung ihres Dirigenten Peter Flath am kommenden Samstag, 7. März, ab 19 Uhr im Bürgerhaus in Lindenfels für ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm sorgen. Dabei soll das 30-jährige Bestehen mit den zahlreichen Förderern und Fans gefeiert werden.

Karten für den Auftritt gibt es ab 18 Uhr an der Abendkasse im Bürgerhaus. Ein Kartenvorverkauf wird nicht angeboten werden. „Im Gegensatz zu unseren bisherigen Wunschkonzerten wird es dieses Mal einen anderen Ablauf geben“, machte Vereinsvorsitzender Thomas Bauer schon einmal auf den Termin neugierig.

Wer nicht zum Jubiläumskonzert kommen kann, den erwartet spätestens am Sonntag, 28. Juni, ein weiterer Höhepunkt im Jubiläumsjahr. Ab 14 Uhr wird es dann im Kurgarten in Lindenfels einen „böhmischen Nachmittag“ geben.

„Dazu haben wir uns auch die Original Odenwälder Trachtenkapelle aus Linnenbach eingeladen“, berichtete Thomas Bauer. „Wir freuen uns, dass uns wieder der Sportverein Lindenfels bei der Ausrichtung des Konzerts unterstützen wird. fred

