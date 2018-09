Jugendliche auf der Suche nach sich selbst

Lindenfels.Wer bin ich? – mit dieser Frage hat sich die Konfirmandengruppe der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig während einer Freizeit im Kloster Höchst im Odenwald beschäftigt.

Die Jugendlichen übertrugen das gleichnamige Gedicht Dietrich Bonhoeffers auf ihre Lebenssituation und spürten in einem Labyrinth ihren bisherigen Lebenswegen nach. Für die fünf Jugendlichen wurde die Zusage Gottes, dass jeder Mensch so, wie er ist, geliebt, kostbar und wertvoll ist, in diesen Tagen konkret erfahrbar.

Die Ergebnisse ihrer Arbeit stellt die Gruppe in einem selbst gestalteten Gottesdienst morgen (Sonntag) ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Lindenfels vor. Die Konfirmanden freuen sich auf zahlreiche Besucher. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.09.2018