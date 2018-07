Jugendliche aus Moelan sind gestern eingetroffen

Gestern traf eine Gruppe von Jugendlichen aus Moelan sur Mer in Lindenfels ein. Zur Begrüßung ging es ins Museum. © gg

Lindenfels.Seit Mittwoch sind 16 Jugendliche aus der französischen Partnerstadt Moelan sur Mer zu Gast in Lindenfels. Sie wohnen in Gastfamilien und feiern mit ihnen das Burg- und Trachtenfest. Eine Jugendgruppe aus Lindenfels war zuvor im Juli zu Besuch in der Bretagne.

Alle Jugendlichen und ihre Betreuer stöhnten über die Hitze, denn Temperaturen von über 30 Grad, sind am Meer besser

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3105 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.07.2018