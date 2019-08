Jugendliche erlebten eine Stadt, die kaum zur Ruhe kommt

Rimbach.Wer eine Fremdsprache lernt, der sollte tunlichst auch in das Land der Zielsprache fahren, um die Kenntnisse anwenden und – noch wichtiger – in die Kultur des Landes eintauchen zu können. Dieses Ziel unterstützt die Fachschaft Spanisch der Martin-Luther-Schule in Rimbach, indem sie für alle Spanisch-Schüler des Gymnasiums in einer Projektwoche eine Fahrt in eine spanische Großstadt

...