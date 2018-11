Jung und Alt gemeinsam am Kaffeetisch

Winterkasten.Der Frauenkreis Winterkasten hat jüngst alle Interessierten von nah und fern zu Kaffee und Kuchen in die alte Schule des Stadtteils eingeladen. „Das ist ein Treffpunkt für alle“ betonte Gisela Hofmann vom Frauenkreis. Die Gäste konnten in einem Raum ganz gemütlich Kaffee trinken. An gedeckten Tischen unterhielten sich Alt und Jung.

Viele Besucher kamen auch aus dem Nachbarkreis Darmstadt-Dieburg und freuten sich alte Bekannte wieder zu sehen. In zwei weiteren Räumen bot der Frauenkreis das Basteln von Zwiebelorden an. Unter der Leitung von Karin Schultz malten die Frauen ein Gesicht auf große Gemüsezwiebeln. Die wurden mit kleinen Sträußchen geschmückt und an einer Kordel aufgehängt. „Statt Zwiebelzöpfe, die wir sonst immer gebunden haben“ so Schultz.

Die Zwiebelorden schmücken bei vielen Mitgliedern die Haustür. Ein Hingucker in der trüben Jahreszeit. Auf Einladung des Frauenkreises bot Petra Jost aus Reichelsheim Wolle an. Ob Biobaumwolle für Topflappen oder besondere Wollmischungen für Schals: Sie hatte für jeden etwas dabei. Vor allem zeigten sie den Frauen, wie Dreieckstücher und Mützen aus der besonderen Wolle aussehen.

Besuch vom Bürgermeister

Nebenan gab es Schminktipps von Martina Arras. Sie hatte dem Frauenkreis Naturkosmetik aus Schweden mitgebracht. Die Frauen nutzen das Angebot; eine ließ sich für eine Geburtstagsfeier schminken. „Ich berichte Dir am Montag wie es an-gekommen ist“ sagte sie zu Martina Arras. Im Raum nebenan konnten die Frauen lernen, wie man Kinderschals und Mützen näht. Heiß umlagert der Stand von Trixie Schmidt. Ob Männer oder Frauen: Alle wollten Kochlöffel gestalten, um sie zu verschenken. „Ich bin künstlerisch nicht so begabt, versuche es aber trotzdem“ sagte auch Sebastian Hesselmann aus Winterkasten. Der evangelische Pfarrer freute sich über das Treffen mit dem Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig. Der kommt regelmäßig zu den Treffen vom Frauenkreis Winterkasten und mischt sich unter die Besucher.

Da Pfarrer Hesselmann und Bürgermeister Helbig in letzter Zeit oft gemeinsam Termine in Kindergärten war genommen haben, werden sie nun oft von den Kindergartenkindern verwechselt.

Ein Ehepaar wollte von Michael Helbig wissen wie lange die Stadt Lindenfels, denn die Unterlagen für die Bürgermeisterwahl vom 28. Oktober aufheben muss. „Bis zur nächsten Wahl müssen die Unterlagen aufgehoben werden: sortiert und gebündelt nach den Wahllokalen“, informierte. Die beiden Eheleute hätten die Waschkörbe mit den Unterlagen gesehen, als sie im Rathaus einen neuen Pass beantragten, berichteten sie.

Anstatt einer Weihnachtsfeier gibt es in diesem Jahr einen Ausflug des Frauenkreises nach Rüdesheim, wo der Weihnachtsmarkt besucht wird. Ansonsten trifft sich der Frauenkreis weiterhin regelmäßig alle zwei Monate.

