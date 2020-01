Junge Reiterinnen zur Abwechslung auf dem Eis

Lindenfels.Dass im Reitverein Nibelungen in Lindenfels nicht nur das Reiten in der Gemeinschaft gepflegt wird, sondern auch Zusammenhalt und gemeinsamer Spaß großgeschrieben werden, hat jüngst die Reiterjugend bewiesen. Jugendwartin Lea Koch bot gemeinsam mit ihrer ehemaligen Stellvertreterin Lena Pfeifer ein besonderes Ereignis an: Mit zwei Autos und jeder Menge Vorfreude begab sich die Reiterjugend in die Eissporthalle in Darmstadt.

Schon beim Versammeln der acht Mädchen und der beiden Organisatorinnen am Treffpunkt, war die Stimmung gut.

In der Eishalle angekommen, waren alle Teilnehmerinnen voller Vorfreude, denn das letzte Mal Eislaufen war bei den meisten schon eine ganze Weile her. Dementsprechend wackelig waren bei ihnen die ersten Fahrversuche. Lea Koch und Lena Pfeifer wurde dabei von ihren jüngeren Kolleginnen unter die Arme gegriffen.

Zeit für Gespräche über Pferde

Da allen Mädels der Ausflug sehr viel Spaß machte, mussten die Eltern informiert werden, dass sich die Rückkehr etwas verzögern würde.

Selbstverständlich blieb den Teilnehmerinnen des Ausflugs nach Darmstadt auf der Hin- und der Rückfahrt sowie bei einer Pause, die der Stärkung diente, auch noch ausreichend Zeit, sich über das gemeinsame Hobby „Pferd“ auszutauschen. red

