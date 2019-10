Kaffeeklatsch im Gemeinschaftshaus

Kolmbach.Die Idee einen „Kolmbacher Kaffeeklatsch für Jung und Alt“ zu organisieren, entstand im Sommer an der Kolmbacher Bücherzelle. Bärbel Bader, Birgit Wolf und Gabi Schreiber setzen dieses Vorhaben nun in die Tat um. Heute (Freitag) in der Zeit von 14.30 bis 17 wird das Dorfgemeinschaftshaus geöffnet, Kaffee und Kuchen werden vorbereitet.

„Wir freuen uns auf einen geselligen Nachmittag“, betonte Bärbel Bader. Beim Kaffeeklatsch könnten ältere Bürger von früher erzählen. Dass es dazu auch für junge Menschen spannende Geschichten gibt, das konnten die Organisatorinnen beim Plausch an der Bücherzelle in den Sommermonaten immer wieder erleben. Ganz zwanglos kamen dort Kolmbacher zusammen und tauschten sich aus.

Zu dem Treffen wird ein Fahrdienst angeboten. Nähere Informationen dazu wurden an die Haushalte verteilt. jhs

