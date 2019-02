Keime im Trinkwasser

Lindenfels.Einwohner mehrerer Stadtteile von Lindenfels können seit Tagen das Trinkwasser nur eingeschränkt nutzen. Wie Bürgermeister Michael Helbig informierte, gibt es in der Druckerhöhungsanlage in der Kernstadt eine Keimbelastung. Zehn Häuser am Schenkenberg seien betroffen, heißt es vom Gesundheitsamt des Kreises Bergstraße.

In dem Wasser sei das Bakterium Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen worden. „Zur Körperhygiene, als Lebensmittel und im Lebensmittelnutzungsbereich darf das Wasser nur im abgekochten Zustand verwendet werden“, teilte die Kreisverwaltung mit. Nur für Toilettenspülungen dürfe das Wasser uneingeschränkt genutzt werden.

Bei dem Bakterium handele es sich um einen Erreger von sogenannten Krankenhausinfektionen. Zum Spektrum der Erkrankungen gehörten Pneumonien, Harnwegsinfektionen, Hautinfektionen, neonatologische Infektionen, Infektionen des Auges – insbesondere bei kontaminierten Kontaktlinsen –, Schwimmer-Ohr und Mittelohrentzündungen.

Abkochgebot im Schlierbachtal

Nach wie vor gilt das Abkochgebot in Schlierbach und Eulsbach. Wegen eines Defekts am Hochbehälter in Schlierbach war dort die Versorgung unterbrochen, später floss verschmutztes Wasser zu. Zum Duschen kann das Wasser, anders als am Schenkenberg, auch ohne Abkochen genutzt werden – aber nicht zum Zähneputzen und auch nicht als Lebensmittel, ebenso wenig für deren Zubereitung.

Das Wasser in der Kernstadt wurde inzwischen desinfiziert. Wie das Gesundheitsamt weiter informiert, sollen morgen (Donnerstag) Proben entnommen werden. Wenn sie eine einwandfreie Wasserqualität belegten, könnten die Beschränkungen aufgehoben werden. kbw

