Kein Feuer ohne Aufsicht der Eltern

Lindenfels.Das Thema „Brandschutzerziehung“ stand jüngst bei den zweiten und vierten Klassen an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels an. Bereits im Frühjahr hatten sich die Schüler im Rahmen eines Theaterstücks mit anschließenden Aktionen von der Feuerwehr Lindenfels damit befasst. Jetzt stand der richtige Umgang mit Feuer im Mittelpunkt.

Mitglieder der Lindenfelser Feuerwehr hatten sich einen Vormittag lang Zeit genommen, um die beiden Jahrgänge zunächst mit einem kurzen Film an das Thema heranzuführen.

Anschließend konnten die Kinder auf dem Schulhof beobachten, was geschieht, wenn ein Stück Schaumstoff oder der Stoff einer Jacke brennt. Unter Sicherheitsvorkehrungen wurden mehrere Situationen simuliert, die zu einem Brand führen können. Die Feuerwehrleute veranschaulichten mit trockenen Zweigen ebenfalls, was passieren kann, wenn ein Adventskranz oder ein Christbaum Feuer fängt. „Feuer solltet ihr nur anzünden, wenn ein Erwachsener dabei ist“, war eine der wichtigsten Botschaften an diesem Tag.

Notrufe richtig absetzen

Für den Fall, dass es brennen sollte, durften die Kinder anschließend die fünf W-Fragen üben und einen Notruf absetzen. Dafür hatten die Brandschützer eine speziell eingerichtete Telefonanlage mitgebracht, mit der sie den eingegangenen Notruf entgegennehmen und mit dem jeweiligen Kind das Gespräch führen konnte. Diese Übung diente dazu, den Kindern die Angst vor Telefonaten im Ernstfall zu nehmen. Das Anprobieren der Atemschutzmasken war an diesem Tag ein weiterer Höhepunkt. Der Vormittag hat in jedem Fall dazu beigetragen, das richtige Verhalten im Umgang mit Feuer zu erlernen und zu üben. red

