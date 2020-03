Kein Fisch an Karfreitag

Schlierbach. Aufgrund der momentanen Situation fällt das traditionelle Karfreitagsräuchern des Angelsportclubs Goldener Haken Schlierbachtal aus. Die Angler hatten geplant, wie in jedem Jahr an Karfreitag,, 10. April, am Tretbecken in Schlierbach frische und frisch geräucherte Forellen zu verkaufen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.03.2020