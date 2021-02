Kein Schüler soll abgehängt werden

Rimbach.Auch an der Rimbacher Dietrich-Bonhoeffer-Schule findet der Unterricht größtenteils in Distanzform statt. Große Anstrengungen wurden seitens des Kollegiums in den letzten Monaten unternommen, um während der Heimunterricht-Phase die Rimbacher Schüler zu unterstützen und am Lernen zu halten, wie die Schulleitung mitteilt: „Besonders stolz sind wir auf das sehr gute Funktionieren des Online-Unterrichts. „Ausfall gibt es nicht. An diesem Prinzip halten wir auch im Distanzunterricht fest“, betonte Schulleiter Timo Helwig-Thome. Damit das gelingt, seien alle Schüler entsprechend der Notwendigkeit mit Leihgeräten ausgestattet worden, wenn zuhause kein Laptop oder PC zur Verfügung stand, damit sie dem Distanzunterricht folgen können. Auch Lernende in abgelegeneren Ortschaften, bei denen die Infrastruktur nicht im notwendigen Ausmaß vorhanden ist, würden nicht abgehängt, sondern aktiv in den Lernablauf eingebunden und erhalten individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte und am Distanzunterricht ausgerichtete Arbeitsmaterialien.

Engagiertes Kollegium

Das Lehrerkollegium sei sehr engagiert, auch hier den wichtigen Kontakt zu erhalten und regelmäßig Rückmeldungen zum Lernerfolg zu geben. „Wir sind uns absolut im Klaren, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, aber umso stolzer sind wir, dass wir der Herausforderung im Zusammenhang mit der Pandemie entschieden begegnen“, so Helwig-Thome. Ein weiteres Zeichen für das Voranschreiten der Dietrich-Bonhoeffer-Schule in das Zeitalter der Digitalisierung sei das ausgefeilte Schulentwicklungsvorhaben im Bereich der Medienbildung. „Damit unsere Kinder zukunftsfähig sind, müssen sie digital gut gebildet und aufgestellt sein“, so die Medienbildungsbeauftragte der DBS, Anna Reid: „Google öffnen zu können, reicht nicht.“

In diesem Zusammenhang sei auch der unmittelbar bevorstehende pädagogische Tag an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule zu sehen, bei dem sich das Kollegium flächendeckend im Bereich der Digitalisierung weiterbildet und -entwickelt. Dass Innovation an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ein wohl bekannter Begleiter ist, beweise die Zertifizierung zur ersten pädagogisch selbstständigen Schule im Bereich der weiterführenden Schulen im Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis immer wieder.

Chancen der Krise

Auch im Bereich Medienbildung würden neue Konzepte erarbeitet und in den alltäglichen Unterricht eingebunden. Bei all den negativen Aspekten, welche die aktuelle Situation mit sich bringt und schon brachte, werde an der DBS die Situation auch als Chance begriffen, denn die bisher sehr schleppend voranschreitende Digitalisierung der Schullandschaft habe einen gehörigen Schub erhalten. In Rimbach freue man sich auf jeden Fall auf die Veränderungen und gestaltet sie aktiv mit. red

