Kein Spielraum für die Kleingolfanlage

Lindenfels.„Die kommunalen Finanzen in Lindenfels geraten nach und nach wieder in das richtige Lot, das dokumentiert die Entlassung aus dem Schutzschirm. Auf Rosen sind wir noch lange nicht gebettet und es ist sicherlich weniger aufwendig nach Heppenheim zur Kommunalaufsicht, als zum Regierungspräsidium nach Darmstadt zu fahren – mehr aber auch nicht, die Eckpunkte bleiben gleich“, schreibt Bürgermeister Michael Helbig in einer Stellungnahme zu den Lindenfelser Finanzen.

Es gebe auch am Tag nach der Entlassung aus dem Schutzschirm kein Füllhorn mit Geld, um Wohltaten zu verteilen, wesentlich sei die Erhaltung der notwendigen kommunalen Infrastruktur und Einhaltung gesetzlicher Aufgaben. Damit nimmt er Bezug auf einen Antrag der Grünen-Fraktion im Stadtparlament, die eine Sanierung der Kleingolfanlage fordert. „Ob investive Mittel für die Kleingolfanlage bereitgestellt werden können, wird sich erst in den Haushaltsverhandlungen zeigen, die Verwaltung sieht hierfür keinen Spielraum. Es ist eine schöne Anlage, aber letztendlich eine freiwillige Aufgabe“, schreibt Helbig.

Der Betreiber habe signalisiert, in Eigenhilfe das eine oder andere anzugehen. Die Stadt wolle dies mit Material unterstützen. Geprüft worden sei der Erhalt von europäischen Fördermitteln, dies sei abgelehnt worden. „Es steht noch eine Anfrage beim hessischen „Förderlotsen“ aus, ob dort Möglichkeiten zur Förderung der Freizeitanlage bestehen. Er schlage vor, dass sich an dem Erhalt der Anlage interessierte Menschen zu einem Förderverein „Historische Kleingolfanlage Lindenfels“ zusammenfinden und Mittel einwerben, was für einen Verein oft einfacher sei, als für die Stadt“, führt Helbig aus.

„Der Schutzschirm hat uns viel abverlangt“, so der Bürgermeister. Im Nachhinein kann Helbig mit der Teilnahme aber gut leben: „Ich halte das Prinzip Fördern und Fordern für richtig, auch mit Blick auf die Verantwortung für die uns folgenden Generationen. Anders hätten wir unsere Schulden nicht in dieser Höhe abbauen können“, stellt Helbig fest.

Das ändere aber nichts an der Unterfinanzierung im Hinblick auf die Infrastruktur. Es müsse im kommunalen Finanzausgleich eine Anpassung erfolgen, oder wie es der Hessische Städte- und Gemeindebund bereits angeregt habe, ein bundesweites Förderprogramm zur Infrastruktur aufgelegt werden.

„Momentan überwiegt die Freude, dass wir da stehen, wo wir im Moment stehen; es war ein schwieriger Weg, den die kommunalen Gremien gemeinsam mit den Bürgern gegangen sind. Die Entlastung durch das Land Hessen mit über vier Millionen Euro, die gute konjunkturelle Lage und das niedrige Zinsniveau halfen ebenfalls mit. „Das Zusammenspiel all dieser Faktoren sowie eine sehr gut aufgestellte Finanzverwaltung in Lindenfels sind für diesen Erfolg maßgebend“, so das Stadtoberhaupt abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018