Kein wertvoller Schatz in der Lindenfelser Stadtkasse

Lindenfels.Vergeblich suchten 17 schulreife Kinder der evangelischen Tagesstätte Baur de Betaz nach Geld im Tresor der Stadtkasse im Rathaus Lindenfels. Nur der Schlüssel zum Tresor war noch vorhanden. Aber kein Grund zur Sorge, wie Bürgermeister Michael Helbig und Herbert Katzenmeier, der „Hüter des Schatzes“, glaubhaft versichern konnten. Alles werde heute über Konten abgewickelt. Zur Untermalung präsentierte der Mann, den die jungen Wissbegierigen in der Folge als „Boss“ akzeptierten, einen Kontoauszug.

Aber so ganz überzeugt waren einige dann doch noch nicht. Ernste Zweifel kamen auf, als ein Seil den Treppenzugang zum Dachgeschoss versperrte. Sollte hier doch noch ein Geheimnis von nicht überschaubarer Tragweite oder gar ein Schatz verborgen sein? Aber auch hier konnte der geduldige Bürgermeister beruhigen. Nur alte Akten seien hier gelagert.

Viele Fragen an den Bürgermeister

Aber was macht so ein Bürgermeister den lieben langen Tag? Diesen und anderen Fragen stellte sich Michael Helbig im Ratssaal. Die Fragenden, die mit ihren Erzieherinnen Sigrid Hohmann und Dagmar Volk auf den Stühlen der sonst dort tagenden Magistratsmitglieder Platz nahmen, waren zwar kleiner, aber nicht weniger neugierig, als es sonst üblicherweise Lokalpolitiker sind. Die Kinder staunten, was Helbig für Termine zu bewältigen hat. Auch die Post und wichtige E-Mails wollen gesichtet und bearbeitet werden, bevor er dann zwischen 18 und 19 Uhr nach Hause gehen wird.