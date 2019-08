Keine Angst vor Kürbissen

Lindenfels.Im September starten die neuen Kurse der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Lindenfels. Hier gibt es noch freie Plätze im Programm:

Wirbelsäulengymnastik: dienstags von 17.15 bis 18.15 Uhr, ab 10. September in der Carl-Orff-Schule

Bauch-Beine-Po: dienstags von 18.30 bis 20 Uhr, ab 10. September in der Carl-Orff-Schule

Pilates-Training: Aufbaukurs dienstags von 20 bis 21.15 Uhr, ab 10. September in der Carl-Orff-Schule

Floristik mal anders: am Samstag, 19. Oktober, in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 20. Oktober von 10 bis 13 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach

Weihnachtsfloristik: am Samstag, 10. November in der Zeit von 10 bis 14 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach

Keine Angst vor Kürbis: für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, am Mittwoch, 18. September in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach

Englisch: langsameres Lerntempo im Niveau B1, mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr, ab dem 16. Oktober im Bürgerhaus red

