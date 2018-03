Keine Angst vor Swing und Operette

Anzeige

Thomas Bauer freute sich ebenfalls über den gelungenen Einstieg in den Konzertabend, denn das Publikum spendete viel Applaus. Aus dem Disney-Kinofilm „Der Fluch der Karibik“ mit Johnny Depp spielte die Trachtenkapelle das Titellied in einem Arrangement von Frank Bernaerts.

Im Original ist die Musik von Hollywood- Komponist Hans Zimmer und Klaus Badelt. Das Arrangement des Belgiers Frank Bernaerts ist bei den Blaskapellen und Akkordeonorchester im Odenwald und an der Bergstraße sehr beliebt. Auch in Lindenfels gab es viel Beifall für die Filmmusik.

James Last, der deutsche Komponist und Musiker, hatte die Filmmusik zu „Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung“ von Kurt Hoffmann geschrieben. Der Film basiert auf der Familiengeschichte vom Briten Eric Maulpass. Das überwiegend ältere Publikum kannte den Titel und freute sich über die Soli.

Im Repertoire der Trachtenkapellen sind auch die Lieder und Melodien von Robert Stolz, der 1880 in Graz geboren wurde und 1975 in Berlin starb. Er schrieb über 60 Operetten, Filmmusiken und Schlager. Viele seiner Stücke sind bis heute beliebt wie „Die ganze Welt ist himmelblau“; „Adieu, mein kleiner Gardeoffizier“ und „Wien wird schön erst bei Nacht“. Folgendes Zitat ist von Robert Stolz überliefert, wie Vorsitzender Thomas Bauer dem Publikum erzählte: „Wenn meine Melodien in den Herzen der Menschen einen Platz gefunden haben, dann weiß ich, dass ich meine Aufgabe erfüllt und nicht umsonst gelebt habe.“ Das Stolz-Potpourri war abwechslungsreich und zeigte: Eine Blaskapelle kann Swing und Operette spielen. Manch einer im Publikum konnte sogar die Texte oder zumindest den Refrain mitsummen, und darum hatte Moderator Bauer auch gebeten.

Zum Abschluss des Konzerts mit neuen Stücken spielte die Trachtenkapelle eine Schnellpolka von Johann Strauss (Junior), auch er ein österreichisch-deutscher Komponist und Kapellmeister. Das Publikum klatschte begeistert mit.

„Gruß aus Böhmen“ war Favorit

In der Pause sammelten die Musiker die Wunschliste für die Hitparade ein. Die Gäste konnten unter 26 Titeln ihre 15 Favoriten wählen. In der Pause werteten die Mitglieder der Trachtenkapelle die Zettel aus, für die Musiker nach 24 Jahren schon Routine.

Die Kapelle verließ sich auch auf Rechnerin Eva Lutz, denn sie kann ihren Kollegen auswendig sagen, auf welcher Seite das Musikstück zu finden ist. Auf Platz 15 wählten die Hörer den Marsch: „Gruß aus Böhmen“ und auf Platz 14 die Polka „Das Mädchen“ ein neues Stück. Auf Platz Eins der Hitparade landete der Marsch: „Dem Land Tirol die Treue“.

Die Schätzfrage beim 24. Wunschkonzert lautete: „Wie viele Töne, sind bei dem Lied „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ von den Musikern zu hören?“ Für einen kleinen Beitrag konnte jeder mit raten und bei der Tombola gewinnen. Die Vorsitzende vom Förderverein der Carl -Orff-Grundschule in Lindenfels, Iris Treusch, lauschte gemeinsam mit Bürgermeister Michael Helbig dem Konzert. Bis tief in die Nacht spielte die Kapelle im Bürgerhaus, das sie diesmal mit den Plakaten ihrer großen Vorbilder geschmückt hatte.

