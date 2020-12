Keine frischen Brötchen in Winterkasten

Winterkasten.Als in Winterkasten 1983 die Kerb nach jahrzehntelanger Pause wieder einmal ausgegraben wurde, hatte die Kerbjugend die Qual der Wahl zwischen vier Gaststätten. Mit dem Corona-Lockdown am 15. März schloss die letzte von ihnen, das Gasthaus Zum Raupenstein. Heute steht fest: Auf Dauer. Auch frische Brötchen werden sich die Winterkäster künftig in einer der umliegenden Ortschaften besorgen

