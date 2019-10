Die Brauchtumstage und der Herbstmarkt lockten von der ersten Stunde an wieder viele Besucher nach Lindenfels, Das Lindenfelser Museum in der Zehntscheune ist zu jeder Zeit ein Besuch wert, besonders interessant wird der aber jedes Jahr am ersten Wochenende im Oktober.

Die Brauchtumstage wurden schon zum 36. Mal ausgerichtet. Dabei erwacht das Museum jedes Mal quasi zum Leben. Auf vier

...