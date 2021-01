Keine Gottesdienste in der Kirche bis Ende Januar

Lindenfels.Bis einschließlich zum Sonntag, 31. Januar, werden keine Präsenzgottesdienste in oder vor der evangelischen Kirche in Lindenfels angeboten. Das hat der Vorstand der Gemeinde in einer außerordentlichen Videokonferenz beschlossen.

„Um den Gläubigen dennoch die Möglichkeit zum stillen Gebet zu geben, wird die Kirche an allen Sonntagen im Januar in der Zeit von 14 bis 15 Uhr für Besucher unter Wahrung der Infektionsmaßnahmen geöffnet sein“, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde. An den Sonntagen 17., 24. und 31. Januar werden Videoandachten auf dem Youtube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“ abrufbar sein.

Der Konfirmandenunterricht wird ebenfalls nicht im Gemeindehaus sein. Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig lädt die Jugendlichen stattdessen für Dienstag, 19. Januar, um 17 Uhr zu einer Zoom-Konferenz ein, in der das weitere Vorgehen besprochen werden soll.

In der Kindertagesstätte der Kirchengemeinde wird es ab heute (Montag) bis zum Monatsende gemäß der Beschlüsse der Ministerpräsidenten nur eine Bedarfsbetreuung geben für die Kinder aus Familien, in denen dies „absolut notwendig“ ist. Mit kürzeren Öffnungszeiten müsse gerechnet werden, schreibt de Kirchenvorstand. Konkretere Informationen würden an die Eltern weitergegeben, sobald das offizielle Schreiben des Ministeriums vorliege.

Gratulationen der Kirchengemeinde zu Geburtstagen und Jubiläen erfolgten auch weiterhin nur schriftlich, um das Risiko von Infektionen zu verringern. „Trotz all dieser Einschränkungen, die angesichts des noch viel größeren Leides der von einer Infektion mit dem Coronavirus Betroffenen und ihrer Angehörigen ein Akt der Nächstenliebe sind, ist es und wichtig, den Kontakt zu den Menschen der Gemeinde aufrechtzuerhalten und für sie da zu sein“, so Pfarrerin Grimm-Helbig und die Mitglieder des Kirchenvorstandes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.01.2021