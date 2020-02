Schlierbach.Der Sportverein Lindenfels lädt zu zwei Fastnachtsitzungen in das Dorfgemeinschaftshaus nach Schlierbach ein. Am 15. und am 22. Februar (jeweils Samstag) beginnen die Veranstaltungen um 20.11 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.Wie der Verein mitteilt, sind sämtliche Karten verkauft. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.02.2020