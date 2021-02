Keine Rotoren und keine Straßenbeiträge

Lindenfels.Die Lindenfelser FDP bleibt bei ihrem Nein zum geplanten Bau einer Bauschutt-Recyclinganlage in Kolmbach. Die Liberalen betonen in einer Pressemitteilung, sie wollten „ortsansässige Betriebe fördern, die für den Bürger und Umwelt verträglich sind. Eine Bauschuttrecyclinganlage gehört in ein Industriegebiet. Wir sorgen dafür, dass zum Erhalt der Natur und Artenvielfalt Umweltauflagen

...