Kerwe-Jubiläum erst im nächsten Jahr

Glattbach.Die Planungen und Vorbereitungen für die Feier „40 Jahre Glattbacher Kerwezug“ sind stillgelegt worden. Wie der Vorsitzende der Freiwilligen Feuerwehr Glattbach Bernd Rettig informierte, wird es in diesem Jahr wegen der Bestimmungen zur Corona-Epidemie keine Kerb geben können. „Wir denken, dass wir die vorgesehenen Feierlichkeiten im nächsten Jahr durchführen können“, so Bernd Rettig.

Uwe Hofmann und Ralf Meister kümmerten sich in einem Organisationsteam federführend um die Aufstellung eines Umzuges, der 40 Zugnummern haben sollte. Das sah bis zum Beginn der Corona-Epidemie auch noch ganz gut aus, denn viele Zusagen hatten das Team erreicht. Außerdem sollte mit einer Bilderausstellung an die vergangenen 40 Jahre Kerb in Glattbach erinnert werden.

Die Schirmherren für das Fest hatten auch bereits zugesagt, die Kerweparrer aus den vergangenen vier Jahrzehnten – männliche und weibliche – und die Mundschenken wollten ihre Reden noch einmal hervorholen und die besten Geschichten aus dem Dorfleben aus jener Zeit zum Besten geben. Doch nun dürfen sich die Glattbacher auf diese besondere Veranstaltung erst im nächsten Jahr freuen. jhs

