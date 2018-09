Kerwekranzwickeln ist Frauensache

GLATTBACH.Das Festwochenende ist vorbei, Erinnerungen bleiben. Bis Sonntagabend wurde in Glattbach die Kerb gefeiert. Der Umzug am Sonntagnachmittag mag der Höhepunkt gewesen sein. Doch auch zuvor und danach gab es viele schöne Moment, die für ein funktionierendes Miteinander im Ort stehen.

Das hat sich schon beim Auftakt gezeigt. Unmittelbar bevor die Kerb ausgegraben wurde, stand das Kerwekranzwickeln in den Räumen der Alten Schule an. Das ist seit jeher Frauensache. Früher einmal waren es junge Damen, die schon konfirmiert, aber noch nicht verheiratet waren, die hierzu zusammenkamen. Heute wird das nicht mehr so eng gesehen. Viele sind dabei.

Was sich nicht geändert hat: Es ist nach wie vor eine nette und gesellige Runde, die hier zusammenfindet. Dichtes Grün wird um ein tragendes Gestell gebunden und mit Blumen dekoriert, so dass zum Abschluss ein prächtiger Kranz entsteht. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018