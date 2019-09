Schlierbach.Der Lindenfelser Stadtteil Schlierbach feierte am vergangenen Wochenende die Kerb. Die fünf Vereine des Dorfes hatten dazu ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Höhepunkt waren dabei der Kerwezug und die Kerweredd am Sonntag. Zuvor spielte beim Kerwetanz im Schlierbacher Dorfgemeinschaftshaus die Band Haifly. Die Musiker sorgten vor einem vollen Haus für viel Stimmung bis tief in die Nacht hinein. red/Bild: Strieder

