Kerwetanz in Winterkasten

Winterkasten.Zum 35. Mal gab es in Winterkasten den Kerwetanz. Pünktlich eröffnete die Kerwejugend mit 40 Jugendlichen mit dem traditionellen Kerwemarsch das Programm. Kerwevadder Christian Pfeifer und sein Mundschenk Michael Kredel waren bereits zum sechsten Mal in diesen Ämtern tätig. Für die musikalische Unterhaltung der fast 300 Gäste sorgte zum 20. Mal in Folge die Gruppe Lärmfeuer, die für eine teilweise überfüllte Tanzfläche sorgte. In der Bar im Keller gab es außerdem Musik von DJ Jogi. stri/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018