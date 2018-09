Schlierbach.Zum Kerwetanz war in Schlierbach die Gruppe Haifly zu gast. Im Dorfgemeinschaftshaus gab es ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Songs unter anderem, von den Ärzten, AC/DC, Nena, Avicii und Hubert von Goisern. In der Kellerbar feierten die Kerwegäste anschließend noch bis in die Morgenstunden. red/Bild: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018