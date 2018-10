Kikeriki-Theater spielt auf der Burg

Lindenfels.Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr präsentiert der Förderkreis des Sportvereins Lindenfels „Die 47er“ am Samstag, 22. Juni, zum zweiten Mal das Kikeriki-Theater aus Darmstadt auf der Burg Lindenfels. Gespielt wird dabei das Stück „Erwin – ein Schweineleben“.

Ziel des Kikeriki-Theaters ist es, die alte Volkskunst des Puppenspiels für Kinder und Erwachsene darzubieten und als festen Bestandteil im vielfältigen Kulturangebot der Gesellschaft zu erhalten. Dem Ensemble liegt es nach eigenem Bekunden ebenso am Herzen, den Menschen Freude zu bereiten und ihnen ein Lachen zu schenken. „Das Kikeriki-Theater steht für Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn, aber niemals für das Sinnlose, denn darin wird selbst kein Sinn gesehen“, heißt es in der Ankündigung zu dem Auftritt.

Zum komödiantischen Stil gehört ein liebevoll ironischer Umgang mit der Mundart der Südhessen. „Erwin – ein Schweineleben“ ist ein saukomisches „gehessisches Hoftheater“.

Die Geschichte dieses 1990 selbst verfassten Stückes: „Das Schwein Erwin hat die Schnauze voll; auf einmal ist ihm alles Wurst. Erwin verlässt Hof und Frau und will endlich einmal richtig die Sau rauslassen. Wohin ihn sein Weg führt und wie er endet – ob Schwein im Glück oder Schwein in Aspik – das zeigt das Stück.

Wer aber den zweiten Blick wagt, wird vielleicht in Erwin mehr sehen – vielleicht sogar eine gesamtdeutsche Fabel. Vom nicht mehr Ertragen wollen, vom Aufstehen, Gehen, Hoffen, Enttäuschtwerden und Heimkehren.

„Erwin – ein Schweineleben“ ist es aber auch ein Stock-Puppenspiel mit großen Figuren, kleinen Anzüglichkeiten, vielen Gags und wenig Tiefgang.

Das Kikeriki-Theater gastiert am 22. Juni in Lindenfels. Bei der Vorführung handelt es sich um eine Freiluftveranstaltung, die bei jedem Wetter stattfinden wird, wie die Organisatoren betonen. Die Platzwahl ist frei.

Karten gibt es am 20., 21. Oktober und 27. Oktober jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Foyer des Bürgerhauses in Lindenfels. Weitere Vorverkaufsstellen sind ab dem 20. Oktober das Hofkaffee Meister in Schlierbach, das Altstadt-Café in Lindenfels. red

Info: Karten im Internet über Eventim. Weitere Informationen: www.sv-lindenfels.de

