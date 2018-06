Kinderbetreuung am Mittag wird noch einmal günstiger

Anzeige

Im Bereich des Stadtgebietes von Lindenfels gibt es 172 Kindergartenplätze, in Lindenfels sind es 100 mit U3-Plätzen und in Winterkasten mit U3-Plätzen 72. Die Freistellung der Kosten der Betreuung von sechs Stunden bedeutet für die Stadt Lindenfels eine Steigerung der Kosten, die Steigerungsprognose für 2018 lautet knapp 70 000 Euro. „Diese Verluste sind dann im Produkt Kindertagesstätten nicht mehr darstellbar und müssten quersubventioniert werden“, lautete die Feststellung von Bürgermeister Michael Helbig.

Zu Beginn der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss wurde der Controllingbericht, er gilt von 1. Januar bis 30. April, vorgelegt. Nach einigen klärenden Fragen nahmen die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses zur Kenntnis. Nach diesem Bericht rechnet Bürgermeister Michael Helbig damit, dass der Haushalt 2018 positiv abschließen wird.

Nashornkäfer gefunden

Die Renovierung des Lindenfelser Bürgerhauses steht an. Von Mitte Dezember bis Ende Februar sollen die sanitären Anlagen und die Fenster erneuert werden. Weitere Arbeiten sind am Flachdach durchzuführen. Erst nach Abschluss der Arbeiten soll über eine Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung nachgedacht werden. Das betrifft dann auch die Gemeinschaftshäuser in den Stadtteilen.

Naturschutzfachliche Aspekte brachte Dieter Adolph (FDP) in die Sitzung. Unterhalb des Wasserreservoirs am Schenkenberg ist die Kinderstube von Salamandern. Leider fließt derzeit kein Wasser aus dem Überlauf. Auch berichtete Adolph von dem Fund eines Nashornkäfers und seiner Larven im Bereich des Lindenfelser Bauhofes. Da das Tier in der Bundesartenschutzverordnung als besonders schutzwürdig eingestuft wurde, soll nun in Absprache mit der Stadt Lindenfels dieser Bereich abgesperrt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018