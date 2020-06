Kinderbibeltage als Videokonferenz

Winterkasten.Unter dem Motto „Du hast uns deine Welt geschenkt“ bietet das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald in der Woche vom 6. bis zum 12. Juli eine digitale Kinderbibelwoche an. Dabei treffen sich die Kinder mit den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern jeweils in der Zeit zwischen 10 und 12 Uhr in einem digitalen Raum und bekommen nach einem Begrüßungsvideo zu einem Schöpfungstag eine Aufgabe oder eine Bastelaktion. Die Ergebnisse werden bei einer Videokonferenz am Ende mit den anderen Kindern und dem Team geteilt werden.

Aktions- und Bastelmaterialien werden zur Verfügung gestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung mit Namen, Adresse und Alter bis heute (Montag) ist für den Erhalt des Materialpäckchens und der Zugangsdaten zu den Videotreffen erforderlich. red

