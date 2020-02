Kinderfastnacht im Gemeinschaftshaus

Kolmbach.Der Sängerbund Kolmbach lädt alle großen und kleinen Narren zur fröhlichen Kinderfastnacht ein. Treffpunkt ist am 25. Februar (Fastnachtsdienstag) ab 14.11 Uhr im Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus. Der Eintritt ist frei, für Spiel und Spaß ist gesorgt.

Heute Abend Weiberfastnacht

Für die Weiberfastnacht heute (Donnerstag) gibt es noch Karten. Die Sitzung unter dem Motto „Griechenland, Olymp, Antike“ beginnt um 20.11 Uhr und findet ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus statt. Karten gibt es beim Kur- und Tourismusbüro in Lindenfels, beim Service Center Ihrig in Winterkasten und bei der Bäckerei Knapp in Gadernheim. Bestellungen sind auch bei Claudia Schmitt (Tel.: 06254 / 2372) möglich. cs

