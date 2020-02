Kinderfreizeit an Ostern

Winterkasten.Vier Tage mit Gleichaltrigen und einem abwechslungsreichen Programm: Das verspricht die Kinderfreizeit des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald in der Zeit vom 14. bis zum 17. April in der Jugendbildungsstätte Neckarzimmern.

Die Bildungsstätte hat ein Außengelände mit vielen Sport- und Spielmöglichkeiten wie Minigolf, Volleyballplatz und Tischtennis.

Geplant ist außerdem, eine Burg zu erobern, einen Ausflug zu machen, zu basteln, zu spielen und einen gemeinsamen Kindergottesdienst zu feiern. Bei gutem Wetter wird die Feuerstelle genutzt und es sich bei einem Lagerfeuer so richtig gemütlich gemacht.

Die Freizeit richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Im Teilnahmepreis enthalten sind An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Unterkunft mit Vollpension in der Jugendbildungsstätte Neckarzimmern, Programm, Eintritte und Betreuung. red

